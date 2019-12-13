رجل ينقذ كلبا علق رسنه بمصعد دون أن تنتبه صاحبته...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل وهو يحاول انقاذ كلب كان قد علق رسنه في المصعد.

المقطع المصور الذي جرى تصويره تم من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في مدخل أحد الأبنية في مدينة هيوستن الأمريكية.

ويظهر المقطع المصور صاحبة الكلب، التي كانت تنتظر قدوم المصعد لتدخل إليه بعد وصوله الى الطابق الذي تواجدت فيه، ثم دخلت المصعد على أمل ان يلحق بها كلبها الذي كانت تربطه بحبل.

إلّا ان الكلب لم يستطع الدخول الى المصعد ليقوم رجل بتحرير الكلب من الرسن الذي ربط فيه، منقذا حياته من الموت.