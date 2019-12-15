سقوط خزان كبير للمياه كاد أن يقتل أم وطفليها في السعودية... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع خزان للمياه كاد أن يقتل أم وطفليها في السعودية.

ويظهر الفيديو أم وطفليها أرادوا أن يقطعوا الشارع إلى الطرف الآخر، حيث توقفت الأم في الوقت المناسب قبل أن يسقط الخزان فوقهم.

وأصيبت الأم بحالة فزع وتراجعت إلى الخلف مع أطفالها، ولم يتبين ما سبب سقوط الخزان بهذا الشكل.