شاهد ماذا فعل "عريس مجنون" في ليلة زفافه

فقد عريس صوابه في ليلة زفافه، وجن جنونه، فور انتهائه من مرسم تقطيع كعكة الزفاف، وذلك في مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدأ المقطع المصور، بالعريس وهو يقف بجوار عروسه في الحفل، أمام كعكة مكونة من 3 طبقات، وساءت الأمور عندما أسقط العريس، الذي لم تبدو عليه أي علامات فرح، السكين الذي يقطع به الكعكة، ما أثار هتافات ساخرة منه، من العائلة والأصدقاء، كما انضمت إليهم عروسه، التي ارتدت فستانا أحمر اللون، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

بعدها، تلتقط واحدة من وصيفات الشرف في الحفل سريعا السكين لإنقاذ الموقف المحرج، وتعطيه للعريس مرة أخرى، الذي ينتزعه منها غاضبا، ولكنه يفشل للمرة الثانية في تقطيع الكعكة، الأمر الذي جعله يستشيط غضبا ويلقي بالسكين على طاولة أمامه.

ثم تتدخل نفس المرأة التي تقف بالجوار مرة أخرى، وتقطع جزء من كعكة حفل الزفاف، وتقدمها للعريس، عسى أن يطعمها لعروسه، وبالفعل يقوم العريس بذلك لكن بطريقة مهينة، قبل أن يتناول قطعة منها سريعا، وكل ذلك بدون أي ابتسامة على وجهه.

وبعد ذلك، يلتقط العريس زجاجة شمبانيا من أحد المدعوين، ولكنه يفشل في رجها من أجل فتحها، ليكون رد فعله تحطيمها في الأرض، ويركل كعكة حفل الزفاف، الأمر الذي أثار صدمة العروس والحاضرين بعدما أفسد حفل الزفاف بتصرفه ذلك.