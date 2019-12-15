كلب ينتظر خروج صاحبه من السيارة ليجلس مكانه ويغرقها... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد أحد الأشخاص وهو يخرج من سيارته، ولكنه ترك حيوانه الأليف بداخلها، والذي أغرق السيارة بعد فترة قصيرة.

ويظهر الفيديو، بعد خروج الشخص من السيارة، أن الكلب بطريقة ما قام بقيادة السيارة والتي كانت واقفة أمام بركة سباحة.

ولم تغرق السيارة بشكل كامل، وطفى سطحها على وجه الماء، حيث وثقت كاميرات المراقبة عملية إنقاذ الكلب الفضولي أيضا.