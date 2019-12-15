فهد ينقض ويفترس قطة برية متوحشة... فيديو

ويظهر الفيديو اقتراب الحيوان المفترس من القطة بكل حذر وتأني كي لا تشعر بوجده أبدا.
وفعلا تمكن الفهد من الاقتراب إلى مسافة قريبة جدا من القطة، وحين حانت اللحظى انقض عليها ولم يترك لها أي مجالا للهرب.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام فهد بافتراس قطة برية متوحشة في محمية ماساي مارا الطبيعية الكينية.
ويظهر الفيديو اقتراب الحيوان المفترس من القطة بكل حذر وتأني كي لا تشعر بوجده أبدا.
وفعلا تمكن الفهد من الاقتراب إلى مسافة قريبة جدا من القطة، وحين حانت اللحظى انقض عليها ولم يترك لها أي مجالا للهرب.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد أحد الأشخاص وهو يخرج من سيارته، ولكنه ترك حيوانه الأليف بداخلها، والذي أغرق السيارة بعد فترة قصيرة.
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