فهد ينقض ويفترس قطة برية متوحشة... فيديو

ويظهر الفيديو اقتراب الحيوان المفترس من القطة بكل حذر وتأني كي لا تشعر بوجده أبدا.

وفعلا تمكن الفهد من الاقتراب إلى مسافة قريبة جدا من القطة، وحين حانت اللحظى انقض عليها ولم يترك لها أي مجالا للهرب.