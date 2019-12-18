عملية سطو على أحد البنوك في مدينة روسية... فيديو

المقطع المصور يظهر قيام رجل مقنع باقتحام أحد البنوك في المدينة الروسية، ليجبر عاملة النظافة تحت تهديد السلاح بالإستلقاء أرضا.
ليدخل بعده غرفة أخرى حيث يوجد فيها على الأغلب الأموال التي سرقها والتي وصلت إلى 5 ملايين روبل بحسب ما نقلت سلطات المدينة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في أحد البنوك في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تعرض لعملية سطو.
المقطع المصور يظهر قيام رجل مقنع باقتحام أحد البنوك في المدينة الروسية، ليجبر عاملة النظافة تحت تهديد السلاح بالإستلقاء أرضا.
ليدخل بعده غرفة أخرى حيث يوجد فيها على الأغلب الأموال التي سرقها والتي وصلت إلى 5 ملايين روبل بحسب ما نقلت سلطات المدينة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر واقعة تنمر ارتكبها مجموعة من الشبان ضد رجل مسن في أحد الشوارع المصرية.
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