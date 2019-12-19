باص مدرسي يقذف طالبا في منتصف الطريق... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة وقوع طالب من باص مدرسي في طريق تاي كو شينغ الصيني.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد تشابك حزام حقيبته مع مقفل الباب وسقط من الحافلة أثناء انعطافها.

وكان الطالب محظوظا، حيث لم تكن السيارة الخلفية مسرعة. كما يبين الفيديو أنه انتفض وهرع للحاق بالباص الذي توقف بعد عدة أمتار.