الأناكوندا تفترس كلبا شاردا وثلاثة رجال ينقذونه بشق الأنفس... فيديو

اضطر 3 رجال، كانوا يمارسون رياضة ركوب الدراجة، إلى التدخل في معركة بين أفعى الأناكوندا، بطول 4 أمتار، وكلب شارد.

وفي التفاصيل، اقترب أحد الكلاب الشاردة من بركة لإرواء عطشه، ولكن كانت الأفعى له في المرصاد.

وقد تسبب صوت النباح في إيقاف بعض راكبي الدراجات، الذين توجهوا نحو مصدر الصوت وبدؤوا بعملية الانقاذ.

ووفقا لهم، فقد استغرقت العملية أكثر من 20 دقيقة لتخليص الكلب المسكين من هذه الأفعى الضخمة.