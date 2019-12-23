زوجان يتعرضان لحادثين في نفس المكان ولكن بفارق 10 دقائق... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة الخارجية، المثبتة في شارع تشنغدونغ المزدحم في مدينة ييتشانغ الصينية، حادثين مروريين لزوجين، الفارق بينهما 10 دقائق فقط.

وكانت الزوجة على دراجة نارية صغيرة وأرادت اختصار الطريق المزدحم، وخرجت إلى الطرف الآخر، ولكنها لم تنظر إلى يمينها فاصطدمت بسيارة، حيث وقعت أرضا، وأصيبت بأضرار طفيفة في ساقيها، ثم تم نقلها إلى حافة الطريق لتقديم المساعدة الطبية لها.

وبعد مرور نحو 10 دقائق، حاول الزوج الوصول إلى زوجته عبر نفس الطريق ونفس المكان، ولكن المشهد نفسه تكرر، حيث صدمته سيارة، ولكن إصابته كانت أكثر خطورة.

وهرعت المرأة إلى زوجها بعدما شاهدت الحادث، حيث كانت تعرج من أثر الإصابة التي تعرضت لها، بينما تم نقل زوجها إلى المستشفى.