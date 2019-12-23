قرد يطرد فهدا حاول افتراسه والأخير يقع من الشجرة خوفا... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة محاولة فهد افتراس قرد في حديقة زامبيزي الوطنية السفلى في زيمبابوي.

ويظهر الفيديو تسلق الفهد الشجرة ليفترس القرد، ولكن البابون المتوحش (نوع من أنواع القرود) أجبر الفهد على الفرار.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الفهد كان محظوظا ولم يصب بإصابات بليغة بعد سقوطه من الشجرة.

والجدير بالذكر أن الحيوانات المفترسة (الفهود مثلا) تنشط ليلا، وذلك لأنها ترى في الظلام أفضل بست مرات من قريستها.