عمرها 5500 عام... أقدم شجرة زيتون في العالم تقع في بلد عربي... فيديو

تحتفظ شجرة الزيتون الموجودة في قرية "اللوجة" في محافظة بيت لحم بألوف الذكريات التي شهدتها على مدى آلاف الأعوام لأحداث تاريخية وزمنية حدثت في تلك المنطقة والتي سجلتها على عروق أغصانها وبين تضاريس لحاء جذوعها.

قدر خبراء يابانيون العمر التقديري لهذه الشجرة بنحو 5000 عام، لتكون وبحسب السجلات أقدم شجرة زيتون حيّة على وجه الأرض.

وبرغم قدم الشجرة العابر في التاريخ ما زالت الشجرة تنتج الزيتون بكمية تقدر بحوالي 500 كغ في الموسم الواحد، فيما يعتبر زيتها الأفضل على سطح الأرض من حيث النقاء والكثافة "كالسمن" بحسب صلاح أبو علي (حارس الشجرة).

وعيّنت وزارة الزراعة الفلسطينية حارسا خاصا على هذه الشجرة لما تمثله من قيمة تاريخية ونباتية وعلمية، بهدف حمايتها من أي اعتداء وخوفا من تعرضها للقطع، بحسب "عربي 21".