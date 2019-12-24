نهاية غير متوقعة... أقوى كلب في العالم يهاجم بشراسة طفلا صغيرا (فيديو)

وثقت كاميرا المراقبة الخارجية لحظة هجوم أقوى كلب في العالم، وهو من نوع "بيتبول"، على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات كان يتجول مع مربيته في مدينة أنكويتا بارك البرازيلية.

ويظهر الفيديو تدخل، باتريك دو سيو، وهو شاب برازيلي يبلغ من العمر 20 سنة، في المعركة لإنقاذ الطفل من أنياب الكلب الشرس.

هذا وتمكن الشاب من تخليص الطفل بصعوبة بالغة وقذف به إلى سقف السيارة المتوقفة بجانبهما، ودخل في معركة مع الكلب المتوحش، ومن ثم قام بالقفز إلى سقف السيارة هو أيضا، ولكن بعد تلقيه إصابات مختلفة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد قضى الشاب والطفل حوالي نصف ساعة على سقف السيارة إلى حين وصول رجال الإنقاذ، حيث أمسكوا بالكلب ووضعوه بالحجر الصحي في العيادة البيطرية المحلية.