رجل إطفاء يسقي الكوالا الماء بعد إنقاذه من الحرائق المشتعلة في أستراليا

قام رجل إطفاء أسترالي بإنقاذ حيوان "كوالا" من العطش عندما قدم له زجاجة ماء ليشرب، في غابات أستراليا جنوب البلاد، عندما كانت حرائق الغابات مندلعة.

وظهر الكوالا في كودلي كريك، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق أديليد، قبل وصول الحرائق إليها وأثناء وجود رجال الإطفاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبل نيوز".

وتكافح أستراليا للسيطرة على الحرائق الشرسة التي أتت على أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي، وأحرقت نحو 800 منزل وقتلت تسعة أشخاص.