مدرب "كونغ فو" يمشي على المياه... فيديو

وصل مدرب كونغ فو، يدعى تشانغ شينتسيان، إلى مستوى فائق من الرشاقة والمرونة مكنه من المشي والقفز على مياه بسرعة خاطفة، بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة.

وذكر موقع "RT" أن تشانغ، البالغ من العمر 28 عاما، بدأ ممارسة الكونغ فو منذ الطفولة، كما عمل ممثلا بديلا في أفلام الإثارة، وجمع مهاراته وخبرته لخلق ما وصفه بـ "أسلوب الكونغ فو السهل".

وحسب قوله، فإن لاعبي رياضة الكونغ فو يتمتعون بقدرة جيدة على القفز والمرونة وتناغم الجسم، إذ خلق تشانغ حركات جديدة من خلال جمع مهارات الكونغ فو الأساسية.