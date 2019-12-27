ثعبان ضخم تنتهي حياته في معدة سحلية هائلة بعد معركة ضروس... فيديو

وصل مدرب كونغ فو، يدعى تشانغ شينتسيان، إلى مستوى فائق من الرشاقة والمرونة مكنه من المشي والقفز على مياه بسرعة خاطفة، بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة.