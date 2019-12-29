بسبب دولار واحد ضرب حتى الموت.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعملية سرقة تعرض لها رجل في ليلة عيد الميلاد في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأفادت شرطة نيويورك السبت، 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، بوفاة خوان فريسنادا، يوم الجمعة، في مستشفى بنيويورك، والتي نقل إليها في حالة حرجة بعد عملية سطو وقعت الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن رجلين كانا يسيران حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، عندما أقترب منهما لصوص وطالبوهما بممتلكاتهما.

وعندما رفض الرجلان اعتدى عليهما اللصوص، وأضافت بأن المجرمين أخذوا دولارا واحدا من الرجلين ثم هربوا.