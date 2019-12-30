معركة بين ثلاثة أسود من أجل لبوة... فيديو

انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أسدان فتيان في حديقة الحيوان يهاجمان الأسد "كبير قطيعهم"، وكتب المغردون أن المشكلة بدأت بسبب لبوة في نفس الحديقة.

لم يتمكن الأسد الكهل من مواجهة قوة الشباب عند الأسدين الآخرين، ولكنه قاوم حتى النهاية وأصيب بجروح بالغة.

أثار المقطع ردود أفعال ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دهشة من سبب المشكلة الأساسي، واستنكار من عدم احترام الأسدين الفتيين لكبير قطيعهم رغم الفارق العمري.