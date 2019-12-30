قبلة بين حكم وزميلته قبل بداية مباراة كرة قدم... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة القدم، ما أثار ردود أفعال متباينة من قبل المغردين.

وكان فريق التحكيم البرازيلي يضم رجلين وامرأتين، بحسب ما ذكر موقع "eurosport" الرياضي المتخصص. ويظهر في المقطع حكم المباراة وهو يقبل زميلته "فرناندا كولومبو" أمام عدسات الكاميرات.

وكانت المباراة وديةً، تجمع بين مجموعة من نجوم البرازيل التاريخيين ومجموعة من الهواة، بحسب ما ذكر الموقع.