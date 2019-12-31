الكشف عن فيديو أرشيفي لبوتين وهو يسبح مع الدلافين... فيديو

نشر الموقع الرسمي للكرملين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي فلاديمير بوتين منصب الرئيس لأول مرة، مقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يسبح مع الدلافين قبل 20 عاما.

أصدر المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطات لم يسبق لها وأن عرضت لبوتين وهو يسبح مع زوج من الدلافين الأليفة.

وتم تصوير الفيديو في منتجع "فاراديرو" الشهير عالميا في ديسمبر 2000 خلال زيارة بوتين الرسمية لكوبا.

وأصبح بوتين رئيسًا لروسيا لأول مرة في 31 ديسمبر 1999، عندما أعلن الرئيس بوريس يلسين استقالته، وعين بوتين، رئيس الوزراء وقتها، خلفاً له.

شغل بوتين منصب الرئيس لفترتين متتايتين من عام 2000 إلى 2008، وشغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و 2012، قبل إعادة انتخابه رئيسا في عام 2012، ومن ثم في عام 2018.