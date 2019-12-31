أسدان شقيقان يتقاتلان من أجل الفوز بحب لبؤة... فيديو

شاهد أحد السياح، دانييل سويتا، صراعا بين أسدين شقيقين في محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا.

ووفقا لصاحب الفيديو، خاض الأسدان، اللذان تربطهم صلة قرابة، قتالا لتحديد الأسد المهيمن على اللبؤات.

وبعد قتال قصير هرب أحد الإخوة من ساحة المعركة، وهرع الثاني إلى الأنثى التي كانت سبب الصراع.

في سياق متصل، انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أسدان فتيان في حديقة الحيوان يهاجمان الأسد "كبير قطيعهم"، وكتب المغردون أن المشكلة بدأت بسبب لبوة في نفس الحديقة.