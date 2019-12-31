رجل يسحب أفعى من وكرها... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو رجل من إحدى القرى الهندية، وهو يمد يده داخل الوكر، ويستغرق وقتا طويلا في إخراج الأفعى.
وفي نهاية الفيديو، قام الرجل بإخراج الأفعى، وأظهر للكاميرا مدى طولها، ما أثار الدهشة بين المغردين بشأن جرأة الرجل وشجاعته.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يقوم بسحب أفعى من وكرها بكل بساطة، دون أي ردة فعل أو ممانعة من الأفعى.
ويظهر في مقطع الفيديو رجل من إحدى القرى الهندية، وهو يمد يده داخل الوكر، ويستغرق وقتا طويلا في إخراج الأفعى.
وفي نهاية الفيديو، قام الرجل بإخراج الأفعى، وأظهر للكاميرا مدى طولها، ما أثار الدهشة بين المغردين بشأن جرأة الرجل وشجاعته.
شاهد أحد السياح، دانييل سويتا، صراعا بين أسدين شقيقين في محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا.
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