ثعبان غاية في الضخامة يلتف على شاب بقوة هائلة محاولا افتراسه... فيديو

وسمع أصدقاء الشاب صرخات الاستغاثة، فهرعوا لإنقاذه، حيث تبين أنه وقع ضحية لثعبان ضخم جدا.
ويظهر الفيديو أن المصور أوقف التصوير، لكي يشارك في عملية الإنقاذ أيضا.
ولم ترد أي معلومة حول مصير الشاب والثعبان، وهل تم تخليصه وإنقاذ حياته أم لا؟.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفعى ضخمة جدا بالالتفاف حول شاب في محاولة منها لافتراسه في البرازيل.
وسمع أصدقاء الشاب صرخات الاستغاثة، فهرعوا لإنقاذه، حيث تبين أنه وقع ضحية لثعبان ضخم جدا.
ويظهر الفيديو أن المصور أوقف التصوير، لكي يشارك في عملية الإنقاذ أيضا.
ولم ترد أي معلومة حول مصير الشاب والثعبان، وهل تم تخليصه وإنقاذ حياته أم لا؟.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يقوم بسحب أفعى من وكرها بكل بساطة، دون أي ردة فعل أو ممانعة من الأفعى.
شاهد أحد السياح، دانييل سويتا، صراعا بين أسدين شقيقين في محمية "ماساي مارا" الوطنية في كينيا.
نشر الموقع الرسمي للكرملين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي فلاديمير بوتين منصب الرئيس لأول مرة، مقطع فيديو للرئيس الروسي وهو يسبح مع الدلافين قبل 20 عاما.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة القدم، ما أثار ردود أفعال متباينة من قبل المغردين.
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