ثعبان غاية في الضخامة يلتف على شاب بقوة هائلة محاولا افتراسه... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد قيام أفعى ضخمة جدا بالالتفاف حول شاب في محاولة منها لافتراسه في البرازيل.

وسمع أصدقاء الشاب صرخات الاستغاثة، فهرعوا لإنقاذه، حيث تبين أنه وقع ضحية لثعبان ضخم جدا.

ويظهر الفيديو أن المصور أوقف التصوير، لكي يشارك في عملية الإنقاذ أيضا.

ولم ترد أي معلومة حول مصير الشاب والثعبان، وهل تم تخليصه وإنقاذ حياته أم لا؟.