شجرة عملاقة تقع على ثلاثة أشخاص وتدمر سيارة في تركيا... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع شجرة عملاقة على ثلاثة مارة، كما أنها دمرت سيارة على أقل تقدير، بسبب الرياح القوية في منطقة سيسلي التركية في اسطنبول.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن المارة أصيبوا ببعض الخدوش والكدمات، بينما تضررت سيارتان بشكل كبير.

وأضافت وسائل الإعلام أنه تم إزالة الشجرة فيما بعد من الطريق.

ويشار إلى أن السلطات أعلنت، في وقت سابق، عن اقتراب عواصف ورياح شديدة ستضرب المنطقة.