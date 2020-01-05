خنزير بري مسعور يهاجم البشر بشكل مرعب... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة خنزير بري مسعور بعض الأشخاص بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة سلطانبور الهندية.

وحاول العاملون في المحطة بالإضافة إلى العملاء صد هجوم الخنزير البري العدواني باستخدام العصي وبعض الكراسي الحديدية ولكن لم تتكل محاولاتهم بالنجاح.

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية نجاح بعض هجمات الخنزير وتمكنه من إلحاق بعض الإصابات ببعض الأشخاص الذي شهد منهم مقاومة.

ولم ترد أي معلومات عن مصير الحيوان البري أو عن حالة الأشخاص الذين أصيبوا أثناء الهجوم.