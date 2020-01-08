فيلة ترفس صديق طفلها لحمايته والأخير يتدحرج... فيديو

ويظهر الفيديو لعب فيلين صغيرين في متنزه سفاري، الواقع في ولاية سان دييغو الأمريكية، وبعد فترة وجيزة تأتي الأم وترفس الفيل الصغير الآخر ليتدحرج من سفح صغير.
ومن ثم تهرع أمه لتساعده على النهوض. وفيما يبدو أن هناك تناحرا بين العائلتين.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة رفس فيلة ضخمة لصديق صغيرها لحمايته.
ويظهر الفيديو لعب فيلين صغيرين في متنزه سفاري، الواقع في ولاية سان دييغو الأمريكية، وبعد فترة وجيزة تأتي الأم وترفس الفيل الصغير الآخر ليتدحرج من سفح صغير.
ومن ثم تهرع أمه لتساعده على النهوض. وفيما يبدو أن هناك تناحرا بين العائلتين.
حاول راكب في إحدى الطائرات فتح باب الطوارئ بالقوة، وفي الوقت نفسه حاول آخرون اقتحام قمرة القيادة بعد تأخر الإقلاع، ضمن رحلة كان من المقرر ان تتجه من مطار دلهي الى مومباي في الهند.
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