فيلة ترفس صديق طفلها لحمايته والأخير يتدحرج... فيديو

ويظهر الفيديو لعب فيلين صغيرين في متنزه سفاري، الواقع في ولاية سان دييغو الأمريكية، وبعد فترة وجيزة تأتي الأم وترفس الفيل الصغير الآخر ليتدحرج من سفح صغير.

ومن ثم تهرع أمه لتساعده على النهوض. وفيما يبدو أن هناك تناحرا بين العائلتين.