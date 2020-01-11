قطيع من الذئاب يفشل في استعادة فريسة سرقها لص... فيديو

وانقض قطيع من الذئاب على البيسون الأمريكي ثم تركه على حافة الغابة بعد وجبة جماعية ليشم رائحة الفريسة دب ضخم ويستولي على اللحم الطازج.

وبعد وقت قصير عادت الحيوانات المفترسة إلى المكان وحاولت استعادة فريستها من الدب، ولكن رغم التفوق العددي، فشلت الذئاب في التغلب على الدب، فغادرت ساحة المعركة، وتركته مع وليمته المسروقة.