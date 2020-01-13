قط صغير شجاع يتحدى 3 من بنات آوى... فيديو

التقطت كاميرا فيديو مثبتة في منزل بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من ليلة 6 يناير/كانون الثاني، مواجهة بين قطة مع ثلاثة من بنات آوى.