جمل رشيق يركض أمام القطار في روسيا ويعيق تقدمه ... فيديو

حصل ذلك في منطقة أستراخان بسبب جمل يتمشى على السكك الحديدية.

وفي وقت سابق على الإنترنت، انتشر شريط فيديو لجمل يمشي على طول خط السكة الحديدية أمام القطار ولا يستجيب لإشارات السائق.

وبحسب مصدر، تأخر قطار الركاب رقم 349 طشقند - موسكو بسبب دخول الجمل خط السكك الحديدية. وتحرك الحيوان في نفس اتجاه القطار. وقال المصدر "أعطى السائق إشارات صوتية واضطر إلى إبطاء السرعة، ونتيجة لذلك وصل القطار إلى المخرج 2 مع تأخير لمدة 44 دقيقة".

وكان الجمل يركض في البداية بسرعة 22 كم / ساعة ، ثم تباطأ إلى 13 كم / ساعة ، وبعد ذلك كان هناك خوف من أن الحيوان قد يستلقي ويمنع المسار أكثر.