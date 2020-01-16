رجل ينجو بأعجوبة من انهيار جدار استنادي في إيطاليا... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ينجو بأعجوبة من انهيار جدار استنادي بالكامل، وتحطمه من علو كبير.

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يعبر الطريق في مدينة سيتارا في إيطاليا، وانهار الجدار في لحظة ابتعاده عن منطقة الخطر، مما أثار ردود فعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بالمحظوظ.

وتسبب ركام الجدار بعد انهياره، بإغلاق الطريق، فعلق الرجل بين الأنقاض، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، ولكن فرق الإنقاذ قامت بإنقاذ الشاب على الفور، بحسب الصحيفة.