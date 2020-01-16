حصان يدهس مشجعا خلال سباق ويدخله العناية المركزة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو دخول شاب إلى مضمار سباق الخيل أثناء ركضها، وقد أخذته الحماسة دخول المضمار ليجد نفسه أمام حصان آخر مسرع فارتطم به وسقط على الأرض، ما استدعى لنقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بسبب قوة الإصابة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام حصان بأحد الأشخاص أثناء تواجده في ميدان سباق محلي للخيل في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.
ويظهر مقطع الفيديو دخول شاب إلى مضمار سباق الخيل أثناء ركضها، وقد أخذته الحماسة دخول المضمار ليجد نفسه أمام حصان آخر مسرع فارتطم به وسقط على الأرض، ما استدعى لنقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بسبب قوة الإصابة.
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