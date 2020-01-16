حصان يدهس مشجعا خلال سباق ويدخله العناية المركزة... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو دخول شاب إلى مضمار سباق الخيل أثناء ركضها، وقد أخذته الحماسة دخول المضمار ليجد نفسه أمام حصان آخر مسرع فارتطم به وسقط على الأرض، ما استدعى لنقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بسبب قوة الإصابة.