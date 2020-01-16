ثمان لبؤات يحاولن افتراس زرافة والأخيرة ترفسهن... فيديو

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الحيوانات المفترسة استخدمت استراتيجية مجربة، حيث يتم مهاجمة الفريسة بالتناوب.

لكن الزرافة لم تستسلم لهجماتهن المتكررة وقامت بصدهن عبر رفسهن بقوة بأطرافها الطويلة.

وعلق صاحب الفيديو، قائلا إنه للأسف لم يتمكن من تصوير المشهد إلى النهاية، كونه لم يكن يمتلك الوقت الكافي لذلك، حيث لم يحدد مصير الزرافة.