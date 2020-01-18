سائح كاد يلقى حتفه تحت أقدام فيل أثناء محاولة التقاط سيلفي..فيديو

المقطع المصور جرى تصويره في ولاية تاميل نادو بالهند، حيث كاد فيل بري ضخم أن يسحق سائحا حاول إلتقاط صورة سيلفي معه.

ويظهر في الفيديو محاولة السائح الهرب من الفيل الغاضب الذي أخذ يركض خلفه في محاولة لدهسه، كما ويظهر سقوط الرجل أكثر من مرة قبل نجاحه في الهروب.