شاحنة تصدم مروحية تستعد للإقلاع وتحطمها وسط الطريق... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة صدم شاحنة لطائرة مروحية، على متنها خمسة عسكريين، كانت تستعد للإقلاع، ما أدى إلى تحطمها بشكل جزئي، وسط الطريق، في البرازيل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم نقل جنديين أصيبا بجروح طفيفة في أرجلهم إلى المستشفى. بينما لم يصب قائد المروحية وسائق الشاحنة.

ولم تقم الشرطة، التي أحاطت الموقع ومنعت حركة المرور خلال عملية هبوط وإقلاع المروحية، بالتعليق على الحادثة.