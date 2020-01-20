شاحنة تصدم مروحية تستعد للإقلاع وتحطمها وسط الطريق... فيديو

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم نقل جنديين أصيبا بجروح طفيفة في أرجلهم إلى المستشفى. بينما لم يصب قائد المروحية وسائق الشاحنة.
ولم تقم الشرطة، التي أحاطت الموقع ومنعت حركة المرور خلال عملية هبوط وإقلاع المروحية، بالتعليق على الحادثة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة صدم شاحنة لطائرة مروحية، على متنها خمسة عسكريين، كانت تستعد للإقلاع، ما أدى إلى تحطمها بشكل جزئي، وسط الطريق، في البرازيل.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم نقل جنديين أصيبا بجروح طفيفة في أرجلهم إلى المستشفى. بينما لم يصب قائد المروحية وسائق الشاحنة.
ولم تقم الشرطة، التي أحاطت الموقع ومنعت حركة المرور خلال عملية هبوط وإقلاع المروحية، بالتعليق على الحادثة.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطيع من الأسود يحاول افتراس جاموس صغير في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر محاولة سائح الهرب من فيل عملاق أخذ يلاحقه محاولا دهسه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة اللقاء الأول بين أسد وشبله الصغير الفضولي في حديقة حيوان دنفر الأمريكية.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام ثماني لبؤات بمحاولة افتراس زرافة كبيرة في محمية كروجر الجنوب أفريقية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)