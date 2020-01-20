شاهد ردة فعل رجل شاهد حيوانا عملاقا أثناء رميه للقمامة في ألاسكا... فيديو

ويظهر الفيديو قيام الرجل بالخروج من منزله وتوجهه إلى المكان المخصص لرمي القمامة ( والذي يشبه الكوخ الصغير)، وعندما انتهى من ذلك وأراد العودة إلى المنزل شاهد حيوان "الموظ"، وكان ضخما جدا.

وكانت ردة فعله سريعة جدا وصائبة، حيث لم يقم بالهروب من المكان، وإنما دخل إلى داخل الكوخ وأغلق الباب، حيث اتصل بزوجته وابنته ليخرجاه من المأزق الذي وقع به.