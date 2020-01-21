شاب روسي ينجو بأعجوبة من انزلاق سيارتين نحوه بسبب الصقيع... فيديو

تمكن شاب روسي من النجاة من حادث انزلاق سيارتين مسرعتين نحوه، عندما قفز مسرعا إلى الخلف، قبل ثوان من اصطدام السيارتين، في أحد شوارع مدينة تولا الروسية.

واصطدمت السيارتان ببعضهما في مشهد اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنيفا وغريبا، بسبب ردة فعل الشاب السريعة وابتعاده عن منطقة الخطر كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتعتبر مدينة تولا من المدن الروسية الباردة نسبيا، ومن الطبيعي أن تنتشر الثلوج والجليد فيها في هذه الوقت من العام، ما يؤدي بشكل سنوي إلى عدد كبير من الحوادث المرورية.