شاهد ماذا فعلت طفلة صغيرة مع رجل كان يلاحقها ودخل معها إلى المبنى... فيديو

نشرت قناة "إن تي في" الروسية، عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو يظهر ملاحقة رجل لفتاة صغيرة في إحدى المدن الروسية ودخل معها إلى بناية المنزل.

ويظهر الفيديو فتاة صغيرة، يبدو أنها قادمة من المدرسة، وهي متوجهة إلى شقتها، حيث كان يلاحقها رجل ودخل معها إلى ممر البناية.

ولكن كانت ردة فعل الفتاة ذكية، وقامت بالاختباء مباشرة في الجهة اليمنى للبناء، بينما تابع الرجل خطاه ولم ينتبه لها.

بعد ذلك خرجت الفتاة الصغيرة إلى الخارج لطلب المساعدة، حيث يبين الفيديو من كاميرات المراقبة دخولها مع شاب، بينما الرجل لاذ بالفرار.