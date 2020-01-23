كيف انتهى شجار بين سائقي سيارة أجرة... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام سيارة بنقل شخص بطريقة غريبة وليست معتادة، وذلك على غطاء المحرك.

أحداث المقطع جرى تصويرها في مدينة بيلغورود الروسية، من قبل أحد الأشخاص الذين كان واقفا على إشارة للمرور لحظة الحادث.

حيث قام بتصوير سيارة وعلى غطاء محركها رجل ظل متشبثا به لمسافة قبل أن ينزل.

وبحسب تقرير للشرطة المحلية فإن الواقعة حصلت بسبب شجار بين سائقي سيارة أجرة، ليقوم أحدهم بالإعتداء على سيارة الآخر الذي استغل الفرصة ليقوم بالسير بسيارته بينما تشبث السائق الآخر بغطاء المحرك.

وأفادت الشرطة بأن كلا السائقين سيتعرض لعقوبة، بحسب قانون العقوبات الروسي.