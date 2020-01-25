أسد فاشل في الصيد يهرب من جاموس... فيديو

ويظهر الفيديو اقتراب ملك الغابة من الجاموس الضخم ولكنه كان مترددا للغاية في قراره بالهجوم أم لا.

وعندما انتبه الجاموس لوجود الأسد خلفه، استدار وهاجمه، الأمر الذي أدى إلى هروب الأسد من المكان، واكتفى بالنظر إليه من بعيد.