لص فاشل حاول سرقة متجر هواتف ليسجن نفسه داخله.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للص حاول سرقة محل لبيع الهواتف، ليقع في الفخ ولتنقذه الشرطة من أجل إخراجه.

المقطع جرى تصويره من خلال إحدى كاميرات المراقبة في المحل، الموجود في مدينة فانكوفر الكندية.

وتظهر محاولة اللص دخول المحل، ليتفاجئ بوجود سور من الشبك المرن ليحاول دفعه مرارا وتكرارا، ليقرر بعدها الدخول من أسفله، لينجح في ذلك.

إلا أنه عندما قرر الخروج بعد أن قام بالسرقة، رن جرس الإنذار في المحل، ليحاول الخروج بالطريقة التي دخل فيها، لكنه لم يستطع، لتأتي الشرطة في تلك اللحظة وتخلصه من السور الذي علق به.