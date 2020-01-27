عامل توصيل يتحدى فيروس كورونا بزي جديد... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعامل توصيل طلبيات صيني، وقد ارتدى زيا خاصا لمواجهة فيروس"كورونا" الذي يعصف بالبلاد.

انتشر مقطع مصور لعامل صيني مختص بتوصيل الطلبيات، وقد ارتدى زيا خاصا مزودا بقناع الغاز للقيام بعمله.

العامل الصيني لم يتوقف عن عمله، على الرغم من التحذيرات بتفشي المرض، وتابع إيصال الطلبيات لأصحابها.