بست قبلات فتاة تنوم جراءها...فيديو

المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الـ32 ثانية، يظهر فتاة وهي تقوم بتنويم جرائها الأربعة بطريقة فريدة.
حيث تقوم الفتاة بتقبيل كل جرو ست قبلات على أن تكون السادسة على الأنف، بعدها يرقد الجرو على السرير ويغط في نوم عميق، كما يظهر في الفيديو.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة وهي تنوم جراءها بطريقة فريدة.
المقطع المصور الذي لم تتجاوز مدته الـ32 ثانية، يظهر فتاة وهي تقوم بتنويم جرائها الأربعة بطريقة فريدة.
حيث تقوم الفتاة بتقبيل كل جرو ست قبلات على أن تكون السادسة على الأنف، بعدها يرقد الجرو على السرير ويغط في نوم عميق، كما يظهر في الفيديو.
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