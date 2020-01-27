شاب يجري عرضا باستخدام الفئران... فيديو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعرض يقوم به شاب في أحد الشوارع باستخدام عدد من الفئران.

المقطع المصور يظهر رجلا شابا وهو جالس، وأمامه 4 فئران بوضعية منحينة، تصغي له ولإشاراته.

ليقوم بالإشارة لإحدى هذه الفئران والتي ما لبتث أن قفزت على إصبعه لتقوم بحركة بهلوانية، ثم تعود لتجلس مكانها،. وقد أظهر الفيديو مدى إنصياع الفئران للشاب وإشاراته.