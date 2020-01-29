شاهد عملية إنقاذ قط علق داخل جدار لمدة عامين... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية إنقاذ قط كان قد علق داخل جدار تابع لمركز تسوق في كوريا الجنوبية.

وكان أحد الأشخاص يقدم الطعام والشراب للقط المسكين لقرابة عامين، حيث كان يفك بعض الألواح الخشبية ويقدم الطعام له.

هذا وقام رجال الإنقاذ والأطباء البيطريون المحليون بعملية إنقاذ مشتركة للقط الذي أظهر مقاومة عنيفة، حيث قرروا استخدام بيت لتهدئة القط الخائف.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، التي لم تحدد أسباب بقاء القط لمدة عامين هناك، فقد تم إعطاء القط، بعد خضوعه لدورة إعادة تأهيل، إلى الشاب الذي كان يقدم له الطعام لمدة عامين.