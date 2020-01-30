رجل أمريكي يشعل سيجارة حشيش داخل المحكمة... فيديو

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، رجلا من ولاية تينيسي، بعد أن قام بإشعال سيجارة حشيش داخل المحكمة، أثناء مواجهته تهمة حيازة مادة الماريجوانا.

وانتشر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة في المحكمة، ويظهر فيه الرجل بشكل واضح وهو يشعل سيجارة الحشيش، ولا يكترث لانتشار رجال الشرطة حوله.

وتم استدعاء المتهم للمحكمة بعد التهم التي ووجهت له بحياة وتجارة الماريجوانا، فقرر أن يثبت التهمة أمام المحكمة على طريقته الخاصة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي نيوز" الأمريكية.