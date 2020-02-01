رأس ضخم و ذيل طويل... اصطياد كائن بحري غريب في أمريكا (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، رجلا من ولاية تينيسي، بعد أن قام بإشعال سيجارة حشيش داخل المحكمة، أثناء مواجهته تهمة حيازة مادة الماريجوانا.