فهد يقدم على عمل جريئ حيال تمساح ضخم... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتراب فهد من تمساح ضخم وسرقة قطعة من اللحم من فمه في متنزه ساوث لوانجوا الوطني في زامبيا.

ويظهر الفيديو اقتراب الفهد بحذر من التمساح، الذي كان قد افترس حيوانا آخر وبفمه قطعة كبيرة من اللحم.

ولم يخف الفهد من التمساح الضخم، وحاول سرقة الفريسة، ولكنه استطاع أن يستحوذ على قطعة كبيرة من اللحم وفر من المكان.