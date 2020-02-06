روبوت يقود فرقة أوركسترا في الشارقة... فيديو

قاد المايسترو الروبوت الآلي "أندرويد ألتر 3" مجموعة من عازفي الأوركسترا في الشارقة، بعدما تمت برمجته لأداء حركات المايسترو لمجموعة من المقطوعات الموسيقية.

وظهر الروبوت في قمة الحماسة وهو يقفز لأعلى وأسفل ويدور خلال عرض حي لأوبرا "جمال مخيف" (سكيري بيوتي) لكيتشيرو شيبويا في إمارة الشارقة.

ويعتبرشيبويا من أشهر الملحنين في اليابان، ويعتبر شيبويا أن دور الروبوت في حياتنا اليومية ربما يكون في تزايد لكن القرار يعود لنا بشأن الكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي زيادة الخبرة الإنسانية، وأن يصنع البشر والآليون الفن معا.

وألّف شيبويا اللحن لكن الرجل الآلي من يتحكم في سرعة الإيقاع وقوة الصوت خلال العرض الحي، بل ويغني أيضا في بعض الأحيان.

وقال شيبويا: "الآليون والذكاء الاصطناعي الموجودون حاليا ليسوا مكتملين على الإطلاق. تركيز اهتمامي... ينصب على ما يحدث عندما تجتمع هذه التكنولوجيا غير المكتملة مع الفن".