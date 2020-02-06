لحظات وكان فريسة... راكون يهرب من تمساح في آخر لحظة (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هروب حيوان الراكون من تمساح أراد افتراسه بالقرب من ضفة النهر.

ويظهر الفيديو اقتراب الراكون من ضفة النهر بحثا عن طعام، بينما كان التمساح، كعادته، ينصب كمينا لفريسته.

ولكن الراكون انتبه لوجود التمساح في آخر لحظة وبدء بالهروب ولحق التمساح به ولكنه لم يدركه.