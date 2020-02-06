ثعلب يهاجم شابا ويطرحه أرضا لافتراسه... فيديو

ويظهر الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة الخارجية لمنزل الشاب، خروجه من المنزل وتوجهه إلى السيارة التي كانت واقفة أمام منزله.

وعند دخوله إليها وتشغيلها هاجمه ثعلب وطرحه أرضا، ولكن الشاب كان يمسك عصا بيده وصد الهجوم، ثم توجه إلى المنزل خائفا من أن يعاود الثعلب مهاجمته مرة أخرى.