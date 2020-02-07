استنفار شرطة بنغلادش لإنقاذ قطة عالقة على ناطحة سحاب... فيديو

اضطر رجال الشرطة في مدينة تشاتوغرا في بنغلاديش، لاستخدام الروافع الضخمة لإنقاذ قطة عالقة على إحدى ناطحات السحاب في المدينة.

وانتشر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيفية إنقاذ القطة باستخدام الرافعة، وسط تحية وتصفيق من سكان المدينة، تقديرا لهذا العمل الإنساني.

وقال أحد رجال الشرطة المشاركين في العملية، إن القطة كانت أليفة ومتعاونة في عملية الإنقاذ، وكانت تتصرف بشكل استعراضي أمام جموع الناس في الشارع، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.